Reggio Emilia, 8 marzo 2020 - Reggio ‘zona rossa’ da oggi fino al 3 aprile. Sarebbe questa la clamorosa decisione presa dal Consiglio dei Ministri, che ha adottato sul nostro territorio le stesse misure applicate in Lombardia. Ma siamo in buona compagnia; a noi infatti si aggiungo altre 10 province: Modena, Parma, Piacenza, Rimini rimanendo in Emilia Romagna, oltre a Pesaro e Urbino (Marche), Venezia, Padova, Treviso (Veneto); Asti e Alessandria (Piemonte). Le specificità del nuovo decreto arrivato sul tavolo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono ben spiegate sulle pagine nazionali. Ma va ricordato che si tratta di una bozza. E il perché sia ancora tale, sarebbe da ricondurre ad alcuni retroscena emersi nella serata di ieri.

Una volta rilanciato il testo – che fin da subito è stato ritenuto semi-ufficiale – il sindaco Vecchi non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Cosa prevede il decreto in dettaglio

Mentre il presidente della Provincia Giorgio Zanni ha affidato il suo pensiero ai social: "Grazie alle solita fuga di notizie governativa, al momento esiste una notizia (parziale) e una bozza, ma non un decreto ufficiale che permetta di valutarne i contenuti e dare chiarezza comunicativa. Appena arriverà lo diremo spiegando come sempre le varie interpretazioni e accompagnando i nostri concittadini nell’applicazione delle stesse". In assenza di ufficialità insomma bocche cucite. Ma da quanto è trapelato in serata da piazza Prampolini, sarebbero iniziate fin da subito le trattative tra il presidente della Regione Stefano Bonaccini, e il Consiglio dei Ministri riunito per definire la bozza. Dalle prime ricostruzioni il diktat arrivato da Bologna sarebbe stato chiaro: nessuna divisione in due dell’Emilia Romagna. Tradotto, o l’intera Regione viene considerata ‘zona rossa’, oppure nessuna provincia deve rientrare in questa casistica. Una presa di posizione forte e chiara.

Da quanto emerge, Reggio dovrebbe comunque rientrare all’interno delle province in quarantena, indipendentemente dalle richieste di Bonaccini. Ma non è un caso che il pensiero del governatore dell’Emilia Romagna si è affiancato subito a quello del pari ruolo della Lombardia, Attilio Fontana. In questo caso, con una dichiarazione ufficiale: "La bozza sembra andare verso la direzione del contenimento del virus. Ma non posso non evidenziare come il testo risulti quantomeno ‘pasticciato’ e necessita da parte del Governo chiarimenti nei confronti dei cittadini, per capire cosa si può fare o meno".

Il secondo punto nelle trattative di Bonaccini infatti va proprio in questa direzione. La bozza parla inequivocabilmente di "evitare spostamenti all’interno dei medesimi territori (oltre ovviamente a quelli fuori provincia), salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza". Reggio però non è Codogno, focolaio del Coronavirus e in quarantena dallo scorso 24 febbraio. Banalmente – almeno per ora – in base al numero dei contagiati, che nella nostra provincia si attesta a quota 48. E ben inferiore ai 479 di Piacenza o i 229 di Parma. L’obiettivo quindi è di ottenere deroghe per quanto riguarda gli spostamenti interni; misure più ‘soft’ che garantiscano maggiori libertà ai cittadini reggiani. Oltre ovviamente a indagare nei dettagli la bozza, che finora – esclusa la chiusura delle grandi strutture di vendita nelle giornate festive e prefestive – lascia aperti ancora diversi interrogativi. Allenamenti e incontri a porte aperte sono concessi. Così come l’apertura di attività commerciali (rispettando il solito metro), bar e attività di ristorazioni. Provvedimenti che inevitabilmente cozzano con l’assoluta raccomandazione di "evitare spostamenti".

Inoltre a fronte di attività consentite in impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, sarebbero invece sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (eccezion fatta per quelli che erogano assistenza), centri culturali, sociali e ricreativi. Oltre a essere chiusi gli impianti sciistici delle rispettive province, che da noi si tradurrebbe nell’ennesima notizia negativa di questo inverno travagliato sulle piste del Cerreto. Insomma: casi diversi, provvedimenti diversi. E quindi mancanza di univocità.



L’ufficialità riguardo la bozza arrivata dal Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare solo oggi. Pertanto, almeno in questa domenica, la Reggio ’zona rossa’ non sarebbe ancora realtà. Con tutto quello che ne consegue per chi attualmente è fuori provincia, oppure risiede momentaneamente in un Comune diverso da quello in cui solitamente lavora. Si attendono chiarimenti. Ma l’ipotesi di finire in quarantena è sempre più reale.

Al lavoro solo se inevitabile

Evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni

di emergenza.

Bar, locali e negozi con limiti

Sono consentite le attività di ristorazione con l’obblio per il gestore di far rspettare le distanze previste dal decreto. Stessa cosa per le altre tipologie di negozi. Sospese tutte le manifestazioni organizzate in discoteche, pub, sale scommesse, teatri ecc.

Sospesi matrimoni e funerali

Apertura dei luoghi di culto condizionata allìadozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, considerando le dimensioni, e rispettando le distanze. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri

Centri commerciali chiusi nel weekend

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie e punti vendita di prodotti alimentari

Niente palestre, piscine, sci, musei

Chiusi gli impianti dei comprensori sciistici. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (escluse attività assistenziali), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Chiusi anche i musei e gli altri luoghi di cultura

I comportamenti da seguire