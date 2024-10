Croce Verde in festa per i suoi 110 anni: premiati i volontari

Festa per i 110 anni della Croce Verde di Reggio Emilia: sabato scorso, il centro storico ha visto una sfilata di volontari e dipendenti, accompagnata dalla banda di Albinea. Da Porta Castello il corteo ha percorso corso Garibaldi fino alla via Emilia per arrivare in piazza Prampolini, dove sono stati posizionati numerosi mezzi della pubblica assistenza. Poi l’accesso alla prestigiosa Sala del Tricolore per la premiazione dei volontari che da più di 30 anni fanno parte della famiglia Croce Verde, dei dipendenti che da più di 20 anni svolgono il loro servizio, di coloro che hanno raggiunto un importante numero di ore di volontariato e dei volontari benemeriti. La presidente Maria Teresa Cozza: "È stata davvero una giornata significativa e ricca di emozioni".