Doppia-doppia di Olajide e la Chemco supera Forlì

Nella Poule Playoff di B femminile, riparte bene dopo la sosta la Chemco Puianello (14) che supera in trasferta il fanalino di coda Forlì (2) per 52-75. Dopo un primo tempo equilibrato al rientro dagli spogliatoi la difesa castellese cambia l’inerzia del match e Puianello chiude la pratica grazie alla doppia-doppia di Isabella Olajide (26 punti, 10 rimbalzi e 33 di valutazione). Chemco Puianello: Oppo 2, Olajide 26, Manzini 8, Luppi, Corradini, Albertini 2, Dettori 6, Dzinic 6, Raiola 9, Cherubini 2, Graffagnino, Gizynska 14. All:. Giroldi. Nella Poule Playout, l’Aluart Scandiano (12) cede per la quarta volta in stagione alla Valtarese (18), sconfitta al palaRegnani per 65-74. Aluart Scandiano: Susca 8, Bini, Balboni 2, Marino 24, Meglioli A. 2, Capelli, Teti ne, Pellacani, Brevini 9, Torelli 3, Soncini, Meglioli E. 17. All. Pozzi.

c.c.