Festa Pd, arriva la Schlein La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein torna a Reggio per un ricco programma politico: dal comizio al Campovolo all'evento "La fabbrica della felicità", dalla legge regionale per il Terzo settore all'iniziativa "Salario minimo e lavoro povero". Un'occasione per discutere di amministrazione condivisa.