Figlie di Gesù, addio a suor Liduina. Mezzo secolo a scuola con i bimbi

Le suore Figlie di Gesù piangono la scomparsa di suor Liduina Fornaciari. Aveva 90 anni. Il decesso è avvenuto venerdì all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco di Albinea. Suor Liduina si è spenta il primo novembre, festa di Ognissanti. Suor Liduina era nata a Valle di Pecorile nel comune di Vezzano. Apparteneva alla congregazione delle Figlie di Gesù di Verona e nel 2024 aveva celebrato i 70 anni di professione religiosa. Suor Liduina ha operato, con grande generosità e discrezione, per ben 51 anni nel convento delle Figlie di Gesù in piazza Ugolini a Reggio dove è stata a lungo impegnata nel servizio della portineria e nell’attività della ricreazione dei bambini della scuola dell’infanzia ed elementare delle Figlie di Gesù. Nel passato aveva anche operato a Fola di Albinea, Albareto di Modena e in altri paesi. "Era molto brava a cucire e nelle riparazioni – dice la nipote Caterina –. Proveniva da una famiglia numerosa: erano in dieci fratelli. Suor Liduina, al secolo Silvana, era sempre disponibile con tutti. Tante famiglie ricorderanno il suo servizio prestato per tanti anni per i bambini nell’istituto di Reggio". Profondo cordoglio e commozione ha suscitato la notizia della sua morte. La camera ardente è stata allestita presso il convento delle Figlie di Gesù di piazza Ugolini. La liturgia funebre si terrà domani pomeriggio alle 15 presso la chiesa di Santo Stefano. Al termine della funzione religiosa di commiato, la salma sarà poi accompagnata al cimitero di Pecorile, frazione di Vezzano. Suor Costantina, responsabile delle Figlie di Gesù in città, sottolinea che suor Liduina era sempre "cordiale e affabile: ha svolto il suo servizio fino a poche settimane fa e a metà ottobre è stata ricoverata nell’Hospice di Montericco. Sapeva fare di tutto: per tanti anni ha seguito i bambini della scuola durante la ricreazione. Aveva anche la responsabilità della nostra sacrestia".

Matteo Barca