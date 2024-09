Frontale nella notte, una ragazza in ospedale

Due giovani sono rimasti coinvolti in un incidente stradale accaduto ieri notte in via Curiel a Montecchio, all’altezza della pizzeria Medison. Verso le 2.30 è scattato l’allarme ai soccorsi, in seguito a uno scontro frontale fra due autovetture. La centrale operativa del 118 ha mobilitato l’ambulanza della locale Croce arancione, raggiunta pure dal personale sanitario, oltre che dai vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario, in quanto inizialmente sembrava esserci una persona ancora bloccata tra le lamiere. Sono rimaste coinvolte nello schianto una Fiat Cinquecento condotta da un ventenne residente a Parma, e una Volkswagen Polo con a bordo una ragazza di 27 anni, pure lei abitante nella città d’oltre Enza. Entrambi hanno riportato traumi: contusioni lievi per il giovane, mentre la donna è stata caricata in ambulanza e trasportata al pronto soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio in condizioni di media gravità. Ma, per fortuna, non risulta essere in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Quattro Castella per effettuare i rilievi tecnici utili a ricostruire la dinamica dell’incidente e le presunte responsabilità.