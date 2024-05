Girma sarà pronto ai primi di luglio

Dopo l’intervento al menisco del ginocchio sinistro effettuato lo scorso 4 aprile, Natan Girma ha iniziato o in questi giorni la fase più intensa della riabilitazione e, se non ci saranno intoppi, il talentuoso trequartista granata sarà pronto per i primi di luglio quando la Reggiana si radunerà in vista del ritiro di Toano. Classe 2001, svizzero di origini eritree, è il gioiello che il club proverà a tenersi stretto nonostante qualche assalto da parte di club facoltosi (anche di Serie A…) che gli hanno messo gli occhi addosso dopo i 6 gol e i 2 assist,fatti registrare in 29 presenze tra campionato e Coppa. La sua permanenza sarà uno dei grandi temi del mercato estivo granata che, dopo aver già ‘blindato’ il prestito di Vergara, se riuscisse a trattenere anche Girma - che comunque ha un contratto fino al 2027 - avrebbe già 2 giocatori di grande qualità nel reparto offensivo.