Giro in Appennino, il Parco è pronto: "Un grande spot per la montagna"

"Il Giro d’Italia 2025 rimarrà negli annali della storia del nostro Appennino". Con queste parole Fausto Giovanelli, presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, ha commentato il percorso ufficiale della più grande manifestazione ciclistica del nostro Paese, che attraverserà l’Appennino.

Signor Giovanelli, che valore ha il ritorno del Giro d’Italia per l’Appennino? "Secondo me ha un enorme valore. Certamente sarà un evento che rimarrà negli annali per il nostro territorio. Il Giro d’Italia non è solo una competizione sportiva, ma rappresenta qualcosa di più profondo, un grande patrimonio culturale per il nostro Paese. Il fatto che le tappe attraversino l’Appennino e interessino anche la collina modenese è un elemento di straordinaria importanza. Diciamo che c’è una coincidenza tra una grande manifestazione sportiva con una presa di personalità di questo Appennino tosco-emiliano che secondo me sta irrobustendo la sua immagine".

Quali opportunità offre il Giro per il territorio? "Questo evento non solo porta visibilità al territorio, ma rafforza l’orgoglio e il senso di appartenenza delle persone. Io stesso, quando andavo in bici per il nostro territorio, trovavo l’esperienza meravigliosa. Chi visiterà questi luoghi grazie al Giro d’Italia avrà modo di scoprire quanto straordinari siano i nostri paesaggi, tanto poco noti a livello nazionale quanto capaci di competere con altri scenari italiani più celebri. Il ciclismo è profondamente radicato nella cultura del nostro Paese: io stesso mi chiamo Fausto in onore del grande Coppi. Sarà sicuramente una sfida impegnativa per l’organizzazione nell’Appennino, ma questo evento rimarrà nella nostra storia".

La tappa del 21 maggio terminerà a Castelnovo ne’ Monti, passando sotto la Pietra di Bismantova. Cosa rappresenta questo luogo per il Parco e per il territorio? "La tappa di Castelnovo è davvero senza precedenti. Gli sportivi percorreranno il tratto che va dalla Valle dei Gessi fino alla Pietra di Bismantova, attraversando una strada panoramica meravigliosa, con tornanti e curve che, pur non essendo particolarmente impegnativi per un ciclista professionista, attraversano un territorio riconosciuto dall’Unesco. L’arrivo a Castelnovo rappresenta un grande motivo di orgoglio: sarà un’occasione per migliorare l’autostima del territorio".

Quanto sono importanti gli eventi sportivi come il Giro per valorizzare la montagna? "Oggi, soprattutto dopo il periodo del Covid, lo sport è stato riscoperto non solo come stile di vita, ma anche come valore territoriale. Il nostro Appennino, pur segnato da una ferita aperta come la migrazione, non è un territorio abbandonato. È, invece, ricco di attività e iniziative sportive, dal Giro al centro sportivo di Castelnovo ne’ Monti. Lo sport, qui, è un traino economico e turistico sempre più rilevante. Abbiamo impianti costruiti con lungimiranza, oggi all’avanguardia, e una passione antica per lo sport, come dimostrano eventi tradizionali come il Torneo della Montagna. Il Parco Nazionale è ormai a tutti gli effetti una palestra a cielo aperto. Essendo poi una meta turistica ancora poco conosciuta, chi percorre le nostre strade può godere di un’esperienza unica senza affollamenti, né l’aria cattiva delle città".