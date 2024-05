Goretti telefona a Nesta: "Resta in granata"

"Resta alla Reggiana ancora un anno, così potrai consolidare la tua crescita e il lavoro che avevamo già impostato insieme". Sono più o meno queste le parole che Roberto Goretti ha rivolto ad Alessandro Nesta, raggiunto telefonicamente dall’ex direttore sportivo granata mentre è in Giappone, dove il trainer è in vacanza con la famiglia. Il ‘Gelido’ è infatti convinto che un’altra stagione al ‘Città del Tricolore’ darebbe ulteriore forza allo ‘status’ del tecnico laziale che – dopo la promozione di Pizzimenti - avrebbe un ruolo ancora più centrale nella gestione quotidiana del gruppo. L’allenatore della Reggiana – per cui è scattato il rinnovo di contratto fino al 2025 a salvezza raggiunta – aveva però chiesto continuità e scioglierà le riserve solo dopo la conclusione del campionato di Serie A e dei playoff di Serie B. Sulle sue tracce ci sono diversi club che potrebbero decidere di cambiare timoniere (anche) a seconda degli ultimi verdetti. Più del Monza di Galliani, infatti, fanno paura quelle squadre che in cadetteria vorranno o dovranno trovare un’alternativa all’attuale guida tecnica. Su tutte la Sampdoria che non confermerà Pirlo e il Venezia, con Vanoli ormai promesso sposo del Torino. Leggermente più defilato c’è il Palermo (che però avrebbe già parlato con Paolo Zanetti…) anche se la città piace moltissimo a Nesta che anche in occasione dell’ultima trasferta al ‘Barbera’ era rimasto affascinato dall’ambiente e dalla passione del popolo rosanero.

Il tecnico della Reggiana è quindi molto combattuto. Da una parte c’è la possibilità di proseguire un lavoro intrapreso in un ambiente che ha imparato a conoscere bene – con le rassicurazioni di Goretti che avrà un occhio di riguardo per i ‘prestiti’ che potrebbero arrivare dalla Fiorentina – e dall’altra la comprensibile ambizione di avere a disposizione una squadra con un budget più ampio e la prospettiva di fare un campionato di vertice. Il Monza merita invece un capitolo a parte. In primis perché per la successione di Palladino (che sembra destinato alla Fiorentina…) ci sono in lizza anche altri nomi, in seconda battuta perché lo stesso Nesta nella conferenza stampa finale ha fatto capire di non avere nessuna fretta di salire al piano superiore, se non a determinate condizioni.

"Un passo alla volta – aveva spiegato – in Serie A voglio arrivarci al momento giusto, quando lo meriterò". Insomma, una forma mentis ben lontana da quella di alcuni colleghi ed ex compagni di nazionale, disposti un po’ a tutto pur di ripartire dalla massima serie e mettersi in mostra.

Per avere una risposta precisa sulla guida tecnica, la Reggiana dovrà probabilmente aspettare una decina di giorni. Il 2 giugno infatti si giocheranno la finale playoff di Serie B e l’ultimo recupero della Serie A (Atalanta-Fiorentina). Dopo quella data, con un ‘effetto domino’, tutte le tessere del mosaico andranno al proprio posto. La speranza dei dirigenti granata è che nel frattempo la telefonata di Goretti abbia ‘fatto presa’ su Nesta.