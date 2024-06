I suoni che profumano di India. Sul palco l’Afridi Bharti Trio

C’è la musica nel programma di stasera del teatro Sociale di Gualtieri, per la rassegna "Terreni Fertili Festival". Alle 21,30 si esibisce l’Afridi Bharti Trio con "Rajasthan Express". Afridi Bearti a tabla e castagnette, Moinuddin Khan voce e harmonium e Yakub Khan al dholak. Afridi Bharti fa parte della nuova generazione di musicisti che si dedicano a preservare la grande eredità culturale della musica del Rajasthan. Artista poliedrico, eccellente suonatore di tabla e di castagnette è figlio di Rahis Bharti, vero e proprio ambasciatore della musica indiana nel mondo e fondatore dei Dhoad (detti i Gypsies del Rajasthan) di cui anche Afridi fa parte. Con il suo progetto in trio riprende il repertorio della musica sufi dell’India del nord. Il concerto dell’Afridi Bharti trio è un appassionante viaggio nel tempo e nello spazio che porta, sospesi al fili di antiche melodie, ad attraversare in volo aride piane, città dorate e i deserti del Rajasthan. Per informazioni: tel. 329-1356183.

Antonio Lecci