I Vikings Rubiera si giocano la salvezza alle 18 a Cingoli.

I rosso-blu sono caduti giovedì sera in terra marchigiana col punteggio di 30-24, andando sull’1-1 nella serie.

"Il nostro approccio alla partita non è stato lo stesso di Gara1 e il break iniziale di Cingoli ci ha condizionato per tutto il resto della partita. Abbiamo perso palloni e sbagliato troppi tiri. Dobbiamo resettare dal punto di vista mentale e affrontare in modo diverso la sfida che ci attende. Ripartiamo da 0-0 e chi dimostrerà di avere un pizzico di energia psicofisica in più porterà a casa la partita, la serie e la salvezza", ha spiegato Marco Morelli, responsabile tecnico dei Vikings, che hanno avuto 7 reti a testa da Kasa e Strada. Dall’altra parte il migliore è Codina, autore di 11 reti, che insieme a Mohamed rappresenta il pericolo numero uno nelle fila maceratesi.

In caso di vittoria, Rubiera sarà salva, anche se dovrà riuscre a fare ciò che non è quasi mai riuscita a fare negli ultimi 3 anni, ovvero vincere in trasferta, cosa che le è accaduta solo a Siracusa e nei derby con Carpi; viceversa, appuntamento con il secondo turno, sempre sulla distanza delle 3 gare, contro Trieste (sconfitta in 2 match da Pressano).

Prevista la diretta streaming su Pallamano TV.