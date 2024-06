Ice: "Fallita una sperimentazione". Quattro dipendenti licenziati

Si apre una nuova vertenza di lavoro in città. Come un fulmine a ciel sereno, nelle mani di quattro dipendenti dello stabilimento Ice-Pharma di via Sicilia, è infatti arrivata ieri la lettera di licenziamento. Che azzera il reparto ricerca e sviluppo della filiale reggiana della nota azienda farmaceutica; fondata nel 1949 dalla famiglia Bartoli e ceduta, cinque anni fa, al fondo d’investimento americano Advent: i lavoratori messi alla porta facevano infatti tutti parte di questo comparto. Già in mattinata i dipendenti della sede cittadina, circa una cinquantina, supportati dalla Filctem-Cgil di Reggio, hanno interrotto la produzione e organizzato un presidio davanti allo stabilimento. Per protestare contro il provvedimento ma anche per esprimere la loro preoccupazione in merito al futuro stesso della struttura di Reggio. Anche alla luce dei contenuti della missiva con cui è stato comunicato il licenziamento: "L’interruzione del processo di sperimentazione ed approvazione del farmaco Relyvrio - è scritto - annunciata dal cliente Amylyx, successivamente al fallimento della terza fase clinica, comporta delle rilevanti ricadute negative sul fatturato della nostra società… e sulle risorse finanziarie disponibili per la ricerca e lo sviluppo" da qui la decisione di "chiudere il centro di ricerca" operante a Reggio e di "sopprimere tutte le posizioni del gruppo di lavoro". Si aggiunge poi: "Purtroppo all’interno della nostra organizzazione non vi sono posizioni vacanti in cui essere ricollocato". Una lettera che ha suscitato comprensibile sgomento nei dipendenti, che si ritrovano senza lavoro da un giorno all’altro, ma anche nel sindacato: "In pratica - afferma Erica Morelli, segretaria della Filctem - si fanno pagare strategie aziendali sbagliate ai lavoratori, e questo è inaccettabile. Chiediamo quindi il ritiro immediato dei licenziamenti. Inoltre si chiude un intero reparto, e questo ci preoccupa molto in ottica futura. Un paio di mesi fa c’erano state ampie rassicurazioni in merito alle prospettive occupazionali e adesso arrivano quattro licenziamenti in un colpo solo. A nostro avviso – prosegue la Morelli – questo rappresenta l’inizio di un processo di ristrutturazione che temiamo possa portare addirittura alla chiusura dello stabilimento di Reggio". Le istanze dei lavoratori Ice sono state rappresentate ai vertici aziendali in un incontro tenutosi ieri pomeriggio. "Come temevamo l’azienda ha confermato i quattro licenziamenti - ha riferito ancora la Morelli - e alle nostre domande sul futuro abbiamo ricevuto risposte evasive". Sul fronte Ice-Pharma l’azienda, contattata per una replica, non commenta: "Preferiamo – ci ha detto il direttore delle Risorse Umane, Chiara Mangiarini – non rilasciare dichiarazioni al momento, nell’interesse stesso dei lavoratori visto che c’è una procedura in corso".

Gabriele Gallo