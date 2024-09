Ieri l’ultimo saluto all’imprenditore. Nando Alboni

Si sono svolte ieri, in un clima di grande commozione, le esequie di Nando Alboni, 77 anni, l’imprenditore della ceramica che aveva portato il marchio scandianese Majorca in tutto il mondo.

Le esequie si sono svolte in forma privata, ma numerosi amici e conoscenti hanno comunque voluto tributare l’ultimo omaggio a Nando.

Persona molto laboriosa – così come il padre Martino – amava la concretezza. Era stato un esempio per i suoi dipendenti, che lo stimavano e lo rimpiansero. Dopo la sua uscita, infatti, la ceramica andò incontro ad una crisi da cui non si risollevò.