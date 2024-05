Il 9 giugno ricominciano le sfide. Cervarezza in campo nel posticipo

Ecco la prima giornata del Torneo della Montagna Dilettanti: si parte domenica 9 giugno. Per il girone A alle 17.30 ecco Felina-Baiso (al "Coni" di Castelnovo Monti) e Villa Minozzo-Spqm Montecavolo (a Villa). Per il girone B (stessa data e stessa ora): Gatta-Tricolore Carpineti (a Gatta) e Borzanese-Vettus (Albinea). Il girone C: sempre il 9 giugno e sempre alle 17.30 Leguigno-Querciolese (Leguigno) e Cerredolo-Roteglia (Cerredolo). I campioni in carica (entrambe le categorie) del Cervarezza esordiranno lunedì 10 giugno alle 21.15 col Collagna (al "Coni"). Per i Giovanissimi primo turno (quasi) interamente spostato in infrasettimanale a causa di un torneo giovanile al mare. Girone A: martedì 11 Felina-Baiso al "Coni" alle 20 e Villa Minozzo-Spqm Montecavolo alle 19 a Villa. Girone B: Gatta-Tricolore Carpineti martedì 11 alle 20 a Gatta, mentre Borzanese-Vettus rimane domenica 9 giugno alle ore 16 ad Albinea, prima della gara dei Dilettanti. Poi il girone C: Leguigno-Querciolese martedì 11 alle 20 a Leguigno, stessa data per Cerredolo-Roteglia alle 19 a Cerredolo. Cervarezza-Collagna prima della corrispettiva gara dei Dilettanti: al"Coni", alle 20, lunedì 10.

Nel nuovo comunicato, oltre alla conferma dei quarti di finale dei Giovanissimi (il 17 luglio tra Leguigno e Quattro Castella), e dei quarti di finale dei grandi (12-13-14-15 luglio ad Albinea, Gatta, Vetto e Roteglia), è stato individuato il campo neutro in cui verrà disputato lo spareggio del 10 luglio tra la 4ª del girone C e la miglior 3ª fra A e B: sarà a Casina.

Ecco anche il primo turno Juniores. Primo turno del girone A: l’11 Montalto-Cervarezza a Vezzano alle 20.45. Il 12 le altre due: Casina-Borzanese (ore 20) e Cerrè Sologno-Tricolore Carpineti (ore 21.30), entrambe a Casina. Il girone B: l’11 Gatta-Castelnovo Capitale a Gatta alle 21.15. Il 12 le altre due: Baiso-Sport Club Casina (ore 20) e Roteglia-Abc Canossa (21.30), entrambe a Baiso.

Domani chiudono le iscrizioni per gli Amatori.

g.m.