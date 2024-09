Il galà benefico al Cere. Cimeli e oggetti all’asta per raccogliere fondi

Si terrà mercoledì 25 settembre al Circolo Equitazione di Canali la quarta edizione del Galà organizzato da Nicole Ferrarini in memoria della madre, Graziella Azzolini, con un’importante finalità benefica: acquistare apparecchiature e ausili da destinare ai reparti di gastroenterolgia pediatrica, radiologia oncologica e oculistica del Santa Maria Nuova. "È una serata speciale, dedicata a mia madre. Lei pure una persona speciale che ha fatto tanto in tanti ambiti e che ha lasciato il segno in tutto ciò in cui si è cimentata – sottolinea Nicole Ferrarini –. Perché, in fondo, gli anni passano ma il dolore no". L’evento si aprirà con un concerto dell’Ensemble Barocco del Conservatorio Peri-Merulo di Reggio e Castelnovo Monti: "In questo senso ci tengo a ringraziare il maestro Alessandro Ferrari, l’istituto ed i giovani musicisti che si esibiranno – aggiunge Nicole, imprenditrice nel settore immobiliare raccogliendo l’ eredità del padre Luciano, ex presidente della Reggiana (la signora Azzolini fu, dal canto suo, presidente del Centro di coordinamento dei club granata) –. Ma in questa sede mi preme ricordare e menzionare tutti gli amici che sono con me nel sostenere questa iniziativa. In particolare, Carrozzeria 2S, Corradini ingranaggi, Cilloni, Corrado Catellani di Collequercia, Cristian Aleotti, Federico Margini, Aldo Bolognesi, Terratrendes Industrial Minerales, Pasticceria Dava e Gruppo Zatti, che mi accompagnerà anche in altre iniziative che mi vedono coinvolta. Sono tutte aziende reggiane o con un forte radicamento sul territorio".

"Un ringraziamento speciale va anche ad Enrico Grassi – prosegue Ferrarini –. Mi fa enormemente piacere che una realtà come il Valorugby si ormai un habitué di questo galà. Soprattutto per i valori etici ed il messaggio rivolto ai giovani che questo sport porta con sé". Con lui, tra gli altri, ha assicurato la sua presenza Emiliano Martinelli, presidente della Reggiana Boxe. Infine, ad arricchire ancora di più l’asta benefica, è un’ulteriore iniziativa legata a un colore: "Il verde. Ho chiesto ai miei ospiti di indossare un accessorio di colore verde. Mia figlia Charlotte, durante la serata, passerà tra i tavoli e scegliere i tre più originali che verranno messi all’asta".

I fondi raccolti saranno destinati, tramite la preziosa collaborazione con Apro, per l’acquisto di un macchinario per il reparto di Gastroenterologia che verrà presentato, con tutta probabilità ai primi di ottobre e altri ausili per la radioterapia oncologica e il reparto di Oculistica del Santa Maria Nuova. "Chiaramente questa serata non si potrebbe fare senza il sostegno della mia famiglia – conclude Ferrarini – e le mie amiche Elena, Giulia, Mara e Simona che mi aiuteranno in tutte le fasi della serata. A loro va un immenso ‘grazie’".

Ni. Bo.