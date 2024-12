Il reggiano Attolini guiderà i commercialisti europei

Il commercialista reggiano Giancarlo Attolini è stato nominato a Bruxelles presidente designato di ’Accountancy Europe’ per il 2025-2026. Nel biennio successivo (2027-2028) sarà presidente dell’associazione, di cui il Consiglio nazionale dei commercialisti è membro. È la prima volta che un italiano guiderà l’associazione che rappresenta la professione di commercialista a livello europeo e che è accreditata come interlocutore qualificato nella Commissione Europea e in tutte le sedi e le Istituzioni europee. Il suo campo di interesse è trasversale, in quanto si occupa di tutte le attività della professione (fiscalità, deontologia, reporting, revisione, sostenibilità, settore pubblico, corporate governance).

"La nomina del collega Attolini alla guida di Accountancy Europe – commenta il presidente nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio – è un altro importante risultato frutto della costante azione di accreditamento portata avanti in questi anni dal Consiglio nazionale. La nostra professione cresce ancora a livello internazionale".

Le parole di Attolini: "Sono particolarmente lieto che la mia nomina rappresenti un passaggio di eccezionale importanza per la professione italiana e che questo risultato sia stato raggiunto grazie alla visione strategica ed alla determinazione del Consiglio nazionale dei commercialisti".

Nella foto: Elbano de Nuccio (a sin.) con Giancarlo Attolini