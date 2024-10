Il travestimento più orribile vince un viaggio in Usa

Tra i numerosi eventi di Halloween, da segnalare il party in programma stasera al Fuori Orario, a Taneto di Gattatico, una festa in maschera che mette in palio pure un viaggio a Los Angeles e altri premi per i travestimenti più "orribili". Il programma dell’evento prevede sette ore di musica live e dj set su tre piste. In scena pure The Spleen Orchestra con un tributo alle cupe atmosfere del regista Tim Burton. The Spleen Orchestra nasce nel 2009 da un gruppo di artisti accomunati dalla passione per la poetica di Burton, consolidando un’idea di spettacolo che si può definire come un circo freak all’insegna dell’immaginario Burtoniano. Una band di otto elementi, trucchi, costumi, scenografie ed effetti speciali per accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso i molti universi narrativi del regista. Dopo nove anni e decine di concerti, l’esperienza ha permesso alla band di costruire un linguaggio proprio, volto a reinterpretare i più celebri brani del compositore Danny Elfman. Ospite della serata Titania, di Radiofreccia.