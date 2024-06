"In Consiglio e in giunta entreranno tanti giovani"

Un terzo mandato ottenuto in pompa magna, sulla scorta della nuova norma che lo consente per i paesi sotto i 15mila abitanti, per Emanuele Cavallaro: riconfermato sindaco di Rubiera con una percentuale che, un tempo, sarebbe stata definita "bulgara": il 76,88%, pari a 5341 voti; il suo avversario, Matteo de Vita, si è invece attestato poco sopra il 23% , con l’appoggio di 1606 elettori. I suffragi ottenunti consentiranno a Cavallaro di guidare, per i prossimi 5 anni, una amministrazione forte di 11 seggi su 16 in consiglio comunale. Comprensibile quindi la sua grande soddisfazione: "Sono profondamente onorato di questa incredibile fiducia che i rubieresi mi danno da tanti anni – ha commentato dopo la netta vittoria – e mi hanno mostrato anche questa volta. A ogni elezione il consenso è aumentato e questo è motivo di grande soddisfazione ma altrettanta responsabilità. Quindi siamo già pronti a rimettere in moto, nella sua completa efficienza la macchina comunale. A questo proposito – aggiunge – se un paese funziona è merito oltre che dei suoi cittadini anche dei tanti collaboratori, tecnici, impiegati comunali, che voglio ringraziare di cuore".

In tema di consiglio e futura giunta, Cavallaro prima di tutto esprime: "Grande felicità perché in consiglio comunale entreranno tanti giovani, anche sui vent’anni, che daranno voce a una parte di Rubiera sinora poco rappresentata. Sarà una macchina nuova con un autista esperto, insomma. E anche nella giunta comunale ci saranno alcune novità".

g. g.