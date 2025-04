In Consiglio si fanno i conti

Domani alle 19 è convocato il consiglio comunale a Cadelbosco Sopra. Tra gli argomenti in programma figurano il rendiconto di gestione del 2024, la presa d’atto del piano economico finanziario con l’approvazione delle tariffe Tari per il 2025, l’affidamento a Iren Ambiente della gestione ordinaria della Tari e delle attività di accertamento sui pagamenti anche per gli anni 2023 e 2024, oltre che per l’anno in corso, fino alle attività legate al sollecito-accertamento esecutivo per omesso e parziale pagamento per gli anni 2024 e 2025 della Tari.

Inoltre, in discussione una mozione proposta dal gruppo consiliare di centrosinistra per sostenere l’appello lanciato dalle associazioni di caregiver familiari per chiedere il riconoscimento della figura del caregiver in base a principi di inclusività ed equità sociale.