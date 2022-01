Fabbrico (Reggio Emilia), 30 gennaio 2022 - Nella tragedia di ieri sera (poco prima delle 22) a Fabbrico, nel Reggiano, sono morti due fratellini pakistani di 7 e 8 anni. Al primo piano i vigili del fuoco hanno ritrovato i corpi senza vita dei fratellini (maschio e femmina), estratti dall'esterno a causa dei notevoli danni nell'abitazione.

Al momento dell'accaduto era presente in casa la madre che ha dato l'allarme e ha chiesto l'aiuto dei vicini. La donna, rimasta incolume, ha riferito di un incendio divampato istantaneamente al piano terra.

Il padre e l'altra figlia erano fuori dall'abitazione. L'immobile è stato posto sotto sequestro. Dai primi accertamenti svolti dai vigili del fuoco si ipotizza una fuga di gas dall'impianto di riscaldamento.

Le fiamme sviluppatesi a seguito dell'esplosione non hanno lasciato scampo ai piccoli, spiegano i carabinieri del Comando provinciale. Poco prima delle 22 i carabinieri della stazione di Fabbrico e i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Guastalla sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118, in un'abitazione di via Matteotti a Fabbrico.

Il Comando provinciale è intervenuto con 5 squadre, due da Gustalla, una dalla wde Centrale e due dal distaccamento volontario di Luzzara. Intervenuti sanitari e Carabinieri.