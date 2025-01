Inseguiti dai carabinieri. Centrano un muretto

Viaggiavano contromano lungo via della Canalina a bordo di un furgoncino. Alla vista dei militari, il conducente si è dato alla fuga, terminando la sua corsa contro un muretto in via Dall’Aglio. Gli altri due a bordo sono stati immediatamente immobilizzati dai carabinieri. I fatti risalgono alla sera del 5 gennaio: dagli accertamenti è emerso che il mezzo era stato rubato pochi giorni fa. Durante le operazioni, uno dei fermati ha opposto resistenza, provocando lesioni a un militare, giudicate dai sanitari guaribili in quattro giorni. Con le accuse di ricettazione in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali i carabinieri hanno denunciato un 15cenne e un 19enne, entrambi domiciliati a Reggio.