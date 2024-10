La mostra di Rina Ferri ‘Oltre la soglia’. Nei cent’anni dalla sua nascita

In occasione dei cent’anni dalla nascita, il Comune di Montecchio Emilia presenta dal 26 ottobre al 17 novembre, negli spazi espositivi del Castello Medievale, la mostra di Rina Ferri ‘Oltre la soglia’, a cura di Sandro Parmiggiani. L’inaugurazione si terrà sabato alle 16 alla presenza del sindaco Fausto Torelli. Saranno esposte oltre 50 opere di Rina Ferri (1924-2006), importante artista reggiana che ha segnato, nella seconda metà del ‘900, la storia della pittura emiliana. Dopo l’Istituto d’Arte Venturi e l’apprendimento da Mario Leoni a Bologna, Ferri si è affermata per il suo stile unico, che Parmiggiani descrive così: "Pur partita dal dato naturalistico, Rina vira subito verso la semplificazione delle forme, la riduzione a icona dell’immagine, adottando una materia pittorica ‘sontuosa’, che si fa quasi organica, vivente, con stesure larghe, macchie di colore puro e grumi di materia, sabbie, lacerazioni nelle paste alte: strumenti cui s’affida per evocare atmosfere, sentimenti, stati d’animo, per sintonizzarsi sul respiro della natura, per andare oltre la buccia delle cose." Visibile un ampio repertorio di acquerelli, olii, acqueforti, collage, realizzati dall’artista dagli anni ’50 fino agli anni ’80 del secolo scorso. Ingresso gratuito. Orari: lunedì e giovedì 9 -13 e 15-18, martedì e venerdì 15-18, mercoledì 9-13, sabato 9-12 e domenica 15-19.

l.m.f.