La rassegna ’(Dis)Informati’ con Olivia Levrini

Stasera alle 21 al Binario 49 di via Turri a Reggio prosegue la rassegna ’(Dis)Informati’ con ospite Olivia Levrini, docente di didattica e storia della fisica all’Università di Bologna, che interviene su ’Alla ricerca del senso perduto. Il conoscere nella società dell’accelerazione e dell’incertezza’.

Durante l’incontro vengono esplorati due temi che l’educazione scientifica sta affrontando con crescente attenzione: il futuro e la complessità. Ci si interroga su come il pensiero scientifico possa offrire nuove forme di orientamento per affrontare l’incertezza del nostro mondo in continua trasformazione.

La rassegna, che vuole essere un "viaggio nell’era della distrazione di massa" è curata dalla Biblioteca Ospizio, Binario49 e dalla associazione Cinqueminuti. Gli incontri proseguono venerdì 7 febbraio con Giacomo Tagliani, docente all’Università di Modena e Reggio Emilia, con ’Dire la verità. Una passione contemporanea’. Inoltre, venerdì 7 marzo Nicola Dusi parla di ’Tra fiction e non fiction. Raccontare il reale nelle serie tv’.