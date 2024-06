La Reggiana stringe i tempi per Voca

In attesa di sviluppi sulle trattative che potrebbero portare in granata la mezzala di qualità Mirko Antonucci e l’attaccante Marco Nasti, la Reggiana vuole stringere i tempi per assicurarsi Idriz Voca. Parliamo di un centrocampista che abbina ottime qualità fisiche a discrete capacità tecniche, molto duttile e che Viali conosce bene avendolo già allenato al Cosenza per due stagioni. Classe ’97, (181 cm per 75 kg) piede destro, dal primo luglio sarà libero da ogni vincolo contrattuale e i granata gli avrebbero proposto un contratto biennale. Nato in Svizzera da genitori kosovari-albanesi ha preso la cittadinanza kosovara ed è stabilmente nel giro della nazionale. È innanzitutto una mezzala destra di impatto fisico, ma all’occorrenza può svolgere anche compiti di regia davanti alla difesa. È reduce dalla miglior stagione in carriera almeno in termini di numeri (3 gol e 2 assist in 34 presenze) e sarebbe sicuramente un rinforzo di buonissimo livello per la Reggiana che dopo l’addio di Bianco (schierato quasi sempre da mezzala, ma a sinistra) ha comunque bisogno di un uomo di corsa e ‘strappi’ in mezzo al campo. Nel 4-3-3 che verrà utilizzato dal nuovo mister, Voca sarebbe probabilmente l’interno destro di un centrocampo molto mobile e dinamico, come piace al nuovo mister della Reggiana.

Come detto, restano d’attualità anche i dialoghi per Antonucci e Nasti per i quali però, per motivi diversi, ci sarà bisogno di un po’ di tempo in più per capirne l’epilogo. Il primo è un trequartista che Viali ha trasformato in un centrocampista ‘totale’, in grado anche di contrastare oltre che di offrire assist e gol, mentre il secondo è un attaccante di ottime prospettive, scuola Milan, su cui ci sono anche altri club importanti.

Per Antonucci si tratta direttamente con lo Spezia che detiene il ‘cartellino’, ma vuole monetizzare dopo aver investito su di lui 1,6 milioni di euro appena 12 mesi fa per strapparlo al Cittadella.

Per Nasti invece bisogna relazionarsi con i rossoneri che hanno ricevuto anche le richieste da parte di Empoli e Verona. A questo punto bisognerà capire se Nasti vorrà avere un posto da titolare ‘fisso’ alla Reggiana oppure sgomitare per ritagliarsi spazio in una categoria superiore. L’impressione è che per la crescita di questo 2003, autore di 7 gol e 2 assist in 34 partite nell’ultima Serie B, il progetto granata sarebbe l’ideale, ma l’ultima parola spetterà appunto al calciatore e al Milan.