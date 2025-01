"La sinistra non fa nulla per i sanitari"

Ospedali: la sicurezza è una priorità che la sinistra declama solo a parole. A sostenerlo è l’ex consigliere comunale d’opposizione scandianese Davide Beltrami (foto) dopo l’aggressione da parte di una 50enne ai tre sanitari intervenuti a Scandiano, con ambulanza Ema e autoinfermieristica, per soccorrere il compagno della donna. "Registro l’ennesima aggressione a tre sanitari – dice Beltrami –. La sanità è oramai il nuovo fronte e questo perché è stata a più riprese depotenziata nel corso degli ultimi 10 anni. Non passa giorno che nelle strutture non si registrino violente aggressioni ai sanitari come ingrato riconoscimento della loro dedizione al lavoro e professionalità che dovrebbe essere universalmente riconosciuta".

Per Beltrami sono "inadeguate le dichiarazioni di enti locali e sindacati: la sinistra, nelle sue varie manifestazioni, si conferma da sempre contraria all’adozione di provvedimenti legislativi efficaci determinanti adeguate pene severe. Ritengo che sarebbe improrogabile passare dalle parole ai fatti. La sanità ha bisogno di tutti i cittadini e richiede lo sforzo di tutti i partiti schierati in sua difesa. Rivolgo questo appello da ex consigliere a tutte le forze politiche".

