La tragica storia del dottor Faust: patto col diavolo per 24 anni

’La tragica storia del dottor Faust’- tratto dall’opera di Marlowe con la regia di Giovanni Ortoleva - stasera alle 21 e domani alle 17 al Piccolo Orologio. Una rivisitazione della storia dell’uomo che vendette l’anima al diavolo con Francesca Mazza, due volte premio Ubu come attrice, nel ruolo di Faust ed Edoardo Sorgente in quello di Mefistofele. La vicenda è celebre. Stufo della sua vita, il dottor Faust firma un patto col diavolo: se per 24 anni Mefistofele esaudirà i suoi desideri, l’anima di Faust apparterrà per l’eternità a Lucifero. Nella lettura di Ortoleva, la consistenza tragica della vicenda umana di Faust sta nell’incapacità di ognuno di rileggere la propria esperienza e prenderne le distanze. Biglietti: mecenate 20 euro, intero 15 e ridotto 13.