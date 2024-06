Laboratorio estivo per studentesse sull’intelligenza artificiale

Un Summer Camp di 52 ore per ragazze digitali si terrà nella sede dell’Istituto superiore D’Arzo di Montecchio dal primo al 18 luglio. Si tratta di laboratorio di Intelligenza Artificiale riservato alle studentesse che hanno frequentato il terzo e quarto anno delle superiori del territorio regionale nell’anno scolastico 2023-’24. Il Camp è opportunità unica di sperimentazione e apprendimento: ha l’obiettivo di fornire una panoramica chiara delle fondamenta dell’IA e di come trova applicazioni nella generazione di diversi contenuti come testi, immagini, video; si imparerà a creare contenuti attraverso l’IA generativa sviluppata dai tool più comuni come ChatGPT e Bing. Si terrà anche una visita guidata al Cineca di Bologna. L’iniziativa è finanziata dalla Regione e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo Plus; lo scopo è di orientare le ragazze rispetto alle future scelte di istruzione e formazione nelle discipline Stem e informatiche. Maggiori informazioni, anche in merito alle modalità di iscrizione, si trovano nel sito www.sinergie-italia.com

f. c.