Ladri al Conad di Rio Saliceto messi in fuga dai carabinieri

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 31 marzo 2025 – Hanno tentato il furto con spaccata per portarsi via la cassaforte, proprio come avvenuto qualche giorno fa ad Arceto di Scandiano. Ma la scorsa notte, al Conad di Rio Saliceto, il colpo non è riuscito per il tempestivo allarme che ha fatto intervenire in breve tempo i carabinieri. La cassaforte, con all’interno alcune decine di migliaia di euro, era già stata sradicata. Ma i ladri non hanno fatto in tempo a portarla via, come era nei loro piani. E’ accaduto verso le tre della notte al Conad di via Goldoni. I ladri hanno piazzato dei mattoni sulla strada di accesso per rallentare le forze dell’ordine. Ma il furto è stato comunque sventato. Almeno 4-5 i malviventi in azione, fuggiti a piedi nelle campagne della zona. I ladri hanno usato un Jeep Wrangler, risultata rubata, per aprirsi un varco nella vetrata, usando il veicolo come ariete. La cassaforte è stata agganciata con una cinghia per essere portata all’esterno, ma l’arrivo dei carabinieri ha costretto i ladri a fuggire a mani vuote. Restano gli evidenti danni strutturali. Un simile episodio, sempre a Rio Saliceto, era accaduto lo scorso febbraio, pure quella volta senza riuscire a portarsi via la cassaforte. E ancora nel gennaio di cinque anni fa, con una spaccata simile a quella della scorsa notte.