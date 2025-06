Lama Michel e la vita senza fretta. Attesa per il maestro buddhista

Questa sera, alle 20.45 al Planet Aut in via Santa Rizza a Casalgrande, si terrà la presentazione del libro ‘Dove vai così di fretta? Buddhismo nella vita quotidiana’ scritto da Lama Michel Rinpoche, edito da Bompiani. L’autore presenterà il suo volume in un evento organizzato da Planet Aut e dal Rotary Terra di Matilde con il patrocinio del Comune di Casalgrande.

Lama Michel Rinpoche è un maestro buddhista e guida spirituale di diversi centri buddhisti nel mondo. "Riconosciuto – dicono gli organizzatori dell’iniziativa – come la reincarnazione di un maestro tibetano, all’età di 12 anni decise di intraprendere l’educazione tradizionale monastica in India e Tibet, con la guida di Lama Gangchen Rinpoche e di altri maestri illustri. Lama Michel Rinpoche ci accompagna in un viaggio alla riscoperta della felicità, intrecciando aneddoti personali e riflessioni profonde sul nostro vivere quotidiano. Con uno sguardo limpido e autentico, ci conduce dritti al cuore degli insegnamenti buddhisti".

L’ingresso alla serata sarà gratuito. "Il suo nuovo libro – proseguono i promotori dell’evento – è un dono e un invito a guardare la vita con occhi nuovi, ad abbandonare schemi rigidi e paure, per riscoprire il valore della consapevolezza e gentilezza. Una lettura per tutti, un saggio che si fa racconto".

