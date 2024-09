Le erbe spontanee in quadro. E qualcuna anche nel piatto

Il progetto artistico della Pinacoteca botanica, ideato dal prof. Ermanio Beretti e installato la scorsa estate, continua a fare bella mostra di sé sui muri in sasso in diversi punti di Castelnovo Monti.

Ora sarà protagonista di un nuovo importante appuntamento in programma martedì 3 settembre, a partire dalle 17 in piazzale Matteotti. Inizia con una camminata alla scoperta della Pinacoteca, insieme all’inventore Ermanio Beretti per le vie di Castelnovo dove sono state poste le cornici: via Dante, via I Maggio, via Franceschini.

La Pinacoteca botanica diffusa è semplice e interessante: attraverso l’uso di cornici ridipinte con colori vivaci, è stata realizzata una mostra permanente a cielo aperto che valorizza quelle che Beretti definisce "le erbe vagabonde che ci parlano dai muri". Piante capaci di crescere nelle fessure tra un sasso e l’altro dove l’acqua piovana accumula un po’ di terra. Piante che, nella tradizione contadina, venivano utilizzate per scopi alimentari o medicamenti. Alle 17.45 la presentazione del libro "Noi siamo erbacce: che cos’è la botanica sociale", con l’autore Mauro Ferrari. La presentazione avverrà nella distesa estiva del ristorante da Geremia. Segue una cena a base di erbe spontanee a cura del ristorante. Menu: tagliatelle alle ortiche, ravioli di borragine, insalata di frutti di bosco e tisana (prezzo 20 euro). Info: biblioteca Crovi,. 0522 610204.

s.b.