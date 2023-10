Legambiente ci premia. Ma lo smog è una ferita

Ecosistema Urbano di Legambiente: per il quarto anno consecutivo la nostra città è nelle prime 5 posizioni. Su 102 capoluoghi di provincia italiani, prima di Reggio si collocano solo Trento, Mantova, Pordenone e Treviso. Bene la raccolta differenziata e le piste ciclabili, ma male lo smog, la perdite della rete acquedottistica (pari al 21%) e la cementificazione. "È la conferma di un processo di cambiamento in atto che, grazie al raggiungimento di importanti traguardi, sta rendendo strutturale un modello di sviluppo funzionale a far rientrare il territorio dentro i limiti della sostenibilità", commenta il sindaco Luca Vecchi. Secondo il dossier (che analizza dati ambientali relativi al 2022) Reggio è seconda a livello nazionale in termini di ciclabilità (l’indice indica lo sviluppo della rete ma non il grado di manutenzione e sicurezza delle piste). La produzione dei rifiuti è in calo (- 19 kgabitante rispetto al 2021), e la differenziata è in costante miglioramento (81,9 %), ma "la produzione di rifiuti urbani rimane molto alta. Nel 2022 ogni reggiano ha prodotto in media 654 kg di rifiuti, ossia 187 kg in più rispetto ad un milanese. La differenza è dovuta soprattutto all’assimilazione a Reggio dei rifiuti speciali agli urbani". La qualità dell’aria per Legambiente a Reggio "rimane un problema" per polveri fini, biossido di azoto e per i 55 giorni di sforamento dell’ozono Purtroppo la Pianura Padana resta una delle aree più inquinate d’Europa: "Se le ordinanze di molti Comuni, spesso poco pubblicizzate, non recepiscono per intero le misure contenute nel Piano Aria Regionale, viene il dubbio che difficilmente saranno poi oggetto di controlli e sanzioni con il rischio che gran parte delle misure siano completamente inefficaci", dichiara Bokar Diop, presidente di Legambiente Reggio. A Reggio inoltre è aumentato il tasso di motorizzazione (70 auto ogni 100 abitanti), ma è aumentato anche il numero di viaggi in trasporto pubblico.? L’indice di verde urbano fruibile è stabile, ma è calato il numero di alberi piantati in aree pubbliche. "Un altro aspetto critico riguarda il consumo di suolo", aggiunge l’associazione ambientalista. Invariato il solare termico e fotovoltaico installato sugli edifici pubblici. "In conclusione - scrive Legambiente -, sebbene siano stati compiuti progressi in alcuni settori, rimangono numerose sfide da affrontare".

Francesca Chilloni