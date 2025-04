Liberazione, Casa Cervi riscalda i motori

È tutto pronto ai Campirossi, a Casa Cervi a Gattatico, per il 25 aprile nell’80esimo della Liberazione dal nazifascismo. Previsti intorno ai 30mila partecipanti (nel ‘23 hanno raggiunto quota 22mila). Quest’anno sarà una Festa storica, speciale: una non-stop di 12 ore, dalle 10 alle 23; Marco Damilano conduce in diretta Rai 3, lo speciale: “Ora e Sempre 25 Aprile”. "Ottant’anni di Liberazione: è appena l’inizio – dice Albertina Soliani (presidente istituto Cervi) –. I nuovi partigiani siamo noi: per l’umanità, per la pace, per l’Italia e l’Europa democratiche. Vinceremo, e cambieremo il destino del mondo. Come 80 anni fa, tenendo accesa la luce nel buio della storia".

Il programma parte con “25 Aprile Young”, alle 10, con visita al museo Cervi e letture nel parco per bambini e famiglie. Alle 12 e alle 16 spettacolo di burattini (Fondazione Famiglia Sarzi/compagnia: Teatrino dell’Es di Vittorio Zanella). Dalle 13 grande musica con Bandabardò. Dalle 14: Michele De Pascale (presidente Regione) Albertina Soliani (presidente Cervi), i sindaci: Alessandro Spanò (sindaco Campegine), Daniele Finucci (sindaco Gattatico), Marco Massari (sindaco Reggio), Michele Guerra (sindaco Parma) e Giorgio Zanni (presidente Provincia); ospiti: Stefano Bonaccini (europarlamentare ed ex presidente Regione), Giammaria Manghi (coordinatore regionale Sport), Elena Carletti (consigliera regionale), Roberta Mori (coordinatrice nazionale Pari Opportunità).

Dopo gli interventi dal palco, via alla musica con Cisco che canterà anche ”Nata il 25 aprile” e “Piccola figlia di Reggio”, dedicata a Genoeffa Cocconi (madre dei sette fratelli Cervi). Dalle 16, gli interventi di Paolo Berizzi, Cristian Sesena (Cgil), Francesca Rispoli (presidente Libera) e in collegamento Gad Lerner, autore, del progetto: “Noi Partigiani”. Segue la musica con i 99 Posse e le testimoninanze di Flora Monti (staffetta partigiana), Fulvio Poli (Ufficio tutela cultura), Kiranjit Kaur (consigliere comunale Sikh Novellara) ed Emma Ruzon (presidente consulta studenti ateneo Padova). Alle 18.30 musica d’eccezione col concerto di Vinicio Capossela, composto per gli 80 anni della Liberazione, poi DJ set Resistente a cura di Mark Bee. Infine, Marco Damilano.

Dopo il furto di parte dell’incasso dell’anno scorso, sono state adottate misure per garantire un evento in tutta sicurezzaed è stata ampliata l’assistenza sanitaria. Ingrandita l’area parcheggi e camper, con un aumento anche dell’attività di cinque navette (dalle 10 alle 23, ogni 15 minuti), gratuitamente dalla stazione ferroviaria di Sant’Ilario e dalle aree di sosta vicine alla Festa. Info:www.istitutocervi.it.

Mariagiuseppina Bo