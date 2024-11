L’opposizione attacca il Pd: "Non ci hanno dato i documenti"

Giudizio negativo dalle opposizioni sul consiglio comunale del 27 novembre, caratterizzato da un intenso dibattito su diversi punti dell’ordine del giorno. "Non è stato però possibile discutere alcune variazioni di bilancio – sottolinea Filippo Borghi (foto), capogruppo di Viviamo – in quanto l’amministrazione, in violazione del regolamento, non ha fornito nemmeno durante la seduta la documentazione necessaria". La variazione includeva, tra l’altro, un aumento di costi per le opere alle antiche mura e l’installazione di una tensostruttura in sostituzione della palestrina della scuola De Amicis. Ad un certo punto il consigliere Paolino Russo (sinistra) è sbottato dichiarando che non era necessario esaminare la documentazione poiché il suo voto sarebbe stato contrario a prescindere. Borghi sottolinea come sia il Pd sia la sinistra abbiano respinto "le nostre proposte di buon senso per il ripristino di illuminazione, arredo urbano e segnaletica in piazza Cavour. Il capogruppo Iori (Pd) ha bocciato la mozione per la proposta di installare un dissuasore di velocità, segnalando la necessità di un parere tecnico: abbiamo proposto di emendare il testo, ma la maggioranza ha comunque bocciato la mozione. L’amministrazione non ha alcuna intenzione di affrontare le problematiche di Piazza Cavour". Respinta anche la proposta di rivedere la viabilità di via al Forte "nonostante una possibilità in tal senso fosse stata avanzata dallo stesso sindaco durante la riunione dei capigruppo. Sono atteggiamenti che dimostrano che alla maggioranza non interessa un dialogo costruttivo".

f. c.