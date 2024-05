L’Under 15 di Iemmi pronta all’ultimo round

Scalda i motori l’Under 15 Unahotels in vista delle finali nazionali di categoria in programma dal 3 al 9 giugno a Anagni, in provincia di Frosinone.

Si sono svolti, infatti, i sorteggi dei gironi eliminatori delle finals che vedranno i baby biancorossi opposti a Vado Ligure, Sebastiani Rieti e Firenze: la prima accede direttamente ai quarti, mentre la seconda e la terza vanno allo spareggio per accedere fra le migliori otto d’Italia. I boys di coach Iemmi si sono qualificati alle finali scudetto grazie ad un’Interzona da applausi, classificandosi al secondo posto nel girone interregionale di Tolentino (Macerata). I biancorossi, nella giornata inaugurale, si sono dovuti arrendere alla corazzata Trento, prima del girone unico fra Veneto e Trentino Alto Adige, che ha superato la Unahotels (Bulgarelli 15, Petacchi 11) per 94-59; il match era già virtualmente chiuso all’intervallo (59-25 al 20’).

Nella seconda giornata i baby di coach Iemmi (Petacchi 24, Rinaldini 13, Alfieri 10) si sono rifatti, superando Pistoia, seconda della Toscana, per 75-67, controllando la rimonta toscana nel finale (59-39 al 30’).

Nell’ultimo turno era in programma la sfida decisiva contro l’Olimpia Roma, terza del Lazio, dove si affrontavano le due formazioni al secondo posto, entrambe con una vittoria e una sconfitta.

La Unahotels (Bulgarelli 32, Cuoghi 17, Sabbadini 11), parte fortissimo (28-18 al 10’) ma subisce il sorpasso dei laziali (67-73 al 30’); con un ultimo parziale difensivo da urlo, la Unahotels piazza il controsorpasso e vince 91-86, guadagnandosi l’accesso alle finali tricolori di categoria.

Dunque un secondo team della cantera biancorossa va alle finali scudetto dopo l’Under 17 appena uscita in seguito allo spareggio per i quarti perso contro Varese nelle battute finali.

Cesare Corbelli