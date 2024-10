Malore in campo: grave un 39enne

Sono state giudicate piuttosto gravi le condizioni del giovane di origine africana, 35enne esidente a Novellara, che domenica è stato soccorso dai compagni di squadra in un campetto a Pieve di Guastalla, dove si stava giocando a calcio, come avviene ogni mattina dei giorni festivi, nell’area di via D’Acquisto. Inizialmente si era pensato a una caduta accidentale mentre il 35enne stava recuperando un pallone calciato distante dal campo. Invece è emersa una presunta emorragia cerebrale, subito sospettata dal personale del primo soccorso. È stato disposto l’accompagnametno d’urgenza in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio, per poi optare per un trasferimento all’ospedale modenese di Baggiovara, in vista di un eventuale intervento neurochirurgico, considerata la situazione clinica emersa dai primi accertamenti.