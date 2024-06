Maltempo, esondano l’Enza e il Crostolo

Reggio Emilia, 25 giugno 2024 – Continua a provocare allarme il maltempo, con forti criticità in tutta la provincia reggiana, in particolare in montagna, nella zona ceramiche e nella Val d’Enza. Problemi anche a Reggio città. E ora in località Bettola e tra Vezzano e Puianello sta esondando il Crostolo, così anche il fiume Enza in località Currada (Canossa). Sul posto, tra gli altri, carabinieri e vigili del fuoco.

Ecco il report aggiornato alle ore 18

COMPRENSORIO CERAMICO

Rubiera:

Chiusura del tratto SP 85 tra via Fontana e incrocio via Contea per allagamento del sottopasso ferroviario.

Via del Torrente all'incrocio con via Madonna di Corticella chiusa per esondazione del fiume Tresinaro;

Evacuate alcune abitazioni in via delle Valli (dal civico 47 al 55) ai confini con il comune di Campogalliano (MO).

Casalgrande:

Ponte Secchia SP 467 (Strada Vecchia) tra Veggia di Casalgrande e Sassuolo chiuso.

Scandiano:

Loc. Arceto, via per Scandiano: esondazione del Tresinaro con allagamento del piano terra di un’abitazione sita al civico nr.97.

SP 98 chiusa per smottamenti dalla loc. Gargola fino a Carpineti.

Chiusura per circa un’ora della SP 467 altezza incrocio con via Mazzini di Scandiano per le opere di pulizia di un pilone del sovrappasso ferroviario;

Chiusura di via Riva a Scandiano per alcuni giorni garantita viabilità alternativa. Nessuna famiglia isolata

Viano:

segnalato smottamento in via Case tra le località Ca Bertacchi e Casola in Querciola.

il Comune sta provvedendo alla riapertura di Via fagiano e via San Pietro (rimane da verificare la SP 98 di competenza delal provincia)

COC aperti:

Rubiera

Scandiano

Viano

VAL D’ENZA

Sant’Ilario d’Enza:

Chiusura pista ciclabile sulla sponda destra del Fiume Enza.

San Polo d’Enza:

Via Fontanili 2 chiusa per smottamento, 4 persone isolate.

Loc. Currada Fiume Enza sta esondando

BASSA REGGIANA

Brescello:

Loc. Sorbolo a Levante: Strada della Cisa 62 chiusa a causa del raggiungimento del livello 3 (11,70 metri) dell’acqua del torrente Enza. Chiuso il ponte che collega Sorbolo e Sorbolo a Levante. Tendenza in aumento anche per arrivo piena previsto nelle prossime ore.

Presenza di personale della provincia e transenne sul posto.

Segnalazione di apertura C.O.C. Torrente Enza alle ore 07:15 del 25.06.2024 (allegata ordinanza del Comune di Brescello).

chiusura viale Soliani compreso tra Piazzale Volontari del Po e Lido Enza, della pista ciclabile confinante con il comune di Boretto e dei parchi fluviali di Foce Enza ed Enza Morta per innalzamento livello idrometrico del Po

Cadelbosco di Sopra:

Alle ore 08:45 del 25.06.2024 apertura del C.O.C. del Comune di Cadelbosco di Sopra (attualmente nessuna criticità, solo monitoraggio).

Alle ore 10:05 del 25.06.2024 chiusa per precauzione la strada in località Cadelbosco Sotto (Comune di Cadelbosco Sopra), SP40 via Bastiglia, al torrente Crostolo.

Gualtieri:

chiusura ciclo pedonale Gualtieri – Guastalla per innalzamento livello acque del torrente Crostolo

Guastalla:

chiusura ciclo pedonale Gualtieri – Guastalla per innalzamento livello acque del torrente Crostolo

Boretto:

chiusura viale Soliani – Lido Enza, pista ciclo pedonale e parchi fluviali per innalzamento del livello idrometrico del fiume PO

COC aperti:

Cadelbosco Sopra

Gualtieri

Guastalla

Poviglio

Castelnovo Sotto

APPENNINO REGGIANO

Carpineti:

SP n. 7 loc. Monte Faraone chiusa per frana, nessuna abitazione isolata.

Loc. Savognatica: strada comunale a carreggiata ridotta per frana.

Loc. Carbonia: strada comunale Marola – Felinamata chiusa per frana, nessuna abitazione isolata.

Loc. Molino Varoni isolata per ponte crollato, una abitazione disabitata isolata.

Loc. Castello: strada comunale chiusa per frana, nessuna abitazione isolata.

SP n. 98 per Viano, altezza km 6: strada chiusa per frana, nessuna abitazione isolata.

Castelnovo ne' Monti:

Loc. Coriano: 30 abitazioni allagate a piano terra, famiglie messe in sicurezza al secondo piano, presidio dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

Loc. Maillo: strada comunale chiusa per frana, nessuna abitazione isolata.

Loc. Ottosalici: strada comunale chiusa per frana, 6 abitazioni isolate con dieci persone, personale Protezione Civile sul posto.

Toano:

Frazione Lupazzo: strada comunale chiusa per frana, 10 abitazioni e relative famiglie isolate, presidio CC Toano e Protezione Civile.

Strada comunale loc. La Svolta chiusa per frana, nessuna abitazione isolata.

Baiso:

Intersezione SP n. 19 e SP n. 486 loc. Ponte Secchia: strada chiusa per frana, presidio personale Provincia Reggio Emilia.

Canossa:

SP n. 513R loc. Ceredola chiusa per frana, nessuna abitazione isolata.

Vezzano sul Crostolo:

SP n. 11 loc. Pecorile chiusa per frana, nessuna abitazione isolata.

SP n. 12 località Case Martini/Votigno: strada interrotta per smottamento.

Località Bettola Torrente Crostolo tra Vezzano e Puianello sta esondando

Villa Minozzo:

Chiusa precauzionalmente la Gatta Pianello.

Tutte le altre situazioni critiche segnalate in precedenza sono state risolte. Gli organi competenti stanno lavorando per ripristinare la viabilità ove possibile.

COC aperti:

Villa Minozzo

Carpineti

Toano

Baiso

Vezzano sul Crostolo

Vetto

Castelnovo ne' Monti