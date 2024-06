Fiumi in piena e maltempo: Emilia Romagna in ansia, case isolate per frane e allagamenti

Bologna, 25 giugno 2024 – Maltempo senza tregua in Emilia Romagna dove i livelli dei fiumi in costante crescita, ponti chiusi e tanta preoccupazione: sono ore di ansia in Emilia, dove continua a piovere dopo i nubifragi di ieri che già avevano causato strade chiuse e frazioni isolate. Al momento, l’area più colpita è quella del Modenese e del Reggiano: le piene dell’Enza, del Crostolo e del Tiepido, alimentate dall’acqua caduta ieri in Appennino, hanno superato la soglia rossa in vari punti. Danni e disagi anche in provincia di Bologna e la Romagna sta ancora contando i danni dopo le bombe d’acqua di ieri. E per oggi è ancora allerta meteo gialla.

Frana minaccia una casa a Rocca San Casciano: il maltempo continua a fare danni (foto Frasca)

Gli aggiornamenti in diretta