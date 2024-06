Ponte crollato per il maltempo a Modena: allevamento di cani isolato

Modena, 25 giugno 2024 – Il maltempo continua ad arrecare danni lungo il territorio dell’Emilia-Romagna. Nel pomeriggio di lunedì 24 giugno è crollato anche il ponte di Prignano, nel modenese, letteralmente spazzato via dal torrente Rossenna in piena. A causa del crollo, inoltre, è rimasto isolato il piccolo allevamento amatoriale di beagle di Alberto Calbucci, allevatore da ormai 27 anni.

Il crollo del ponte in tre differenti istanti

“Non sappiamo ancora nulla”

“Siamo completamente isolati – racconta Calbucci – . La piena ha portato via centinaia di alberi e il letto del torrente si è allargato di venti metri. La recinzione nuova che avevamo appena fatto e’ crollata. La casa e’ rialzata, è fuori pericolo ma avevamo solo quel ponte per arrivare alla statale e n on ci sono soluzioni. Sicuramente dichiareranno inagibile la casa e ci diranno di andare via ma noi non andiamo. Non sappiamo ancora nulla, il sindaco ci ha detto che dobbiamo andare ma abbiamo tantissimi animali. Dove vado? Per quanto tempo e in attesa di cosa?”.

Attende notizie confortanti l’allevatore, pur trattandosi di una situazione drammatica. “È appena successo e non abbiamo avuto tante spiegazioni – prosegue –. Un ponte nuovo e una strada nuova sono soluzioni non immediate. Ero andato casualmente a controllare il ponte e proprio in quel momento se ne è andato, davanti ai miei occhi. Abbiamo una decina di cani, una dozzina di caprette, galline e non possiamo andarcene”.