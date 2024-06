Allerta meteo rossa oggi in Emilia Romagna per piene dei fiumi e forti temporali: ecco dove

Bologna, 25 giugno 2024 - Maltempo in Emilia Romagna, continua a piovere sulla regione e la situazione è sempre più critica. L’allerta oggi diventa rossa per temporali forti e possibili frane su parte della regione dalle 12, sarà valida fino alla mezzanotte: le precipitazioni potranno generare nuovi innalzamenti nei corsi d'acqua, già interessati dalle piene. Le zone più colpite dalle piogge saranno quella piacentino-parmense, la pianura modenese e quella reggiana.

Allerta arancione, con fenomeni quindi intensi ma meno pericolosi, sulla montagna emiliana centrale e la collina emiliana centrale. Allerta gialla nel resto della regione.

Allerta meteo rossa in Emilia Romagna per temporali forti e possibili frane sulle zone della pianura piacentino-parmense, modenese e reggiana

"Nel pomeriggio - si legge nel bollettino della Protezione civile - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centrale della regione, in esaurimento dalla sera. Nelle zone montane e collinari della regione sono possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori".

Domani 26 giugno ancora allerta arancione

Maltempo senza tregua, le piogge continueranno anche domani ma con meno criticità. L'Arpae ha emesso un'allerta arancione per la pianura piacentino-parmense, modenese e reggiana oltre che per le zone di montagna e collinari dell'Emiliana centrale.

"Nel pomeriggio - spiega il bollettino - si prevede la possibilità di temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili lungo la fascia appenninica, con possibili effetti e danni associati. Sono possibili innalzamenti anche sul reticolo idraulico minore. Si prevede la propagazione delle piene in atto nei tratti vallivi dei fiumi del settore centrooccidentale, con possibile occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini". Nelle zone montane e collinari sono ancora possibili localizzati fenomeni franosi.

Il 26 giugno resta l'allerta arancione in diverse zone della regione, dal Parmense al Reggiano: i fenomeni sono previsti sia in pianura che in collina e montagna

Allerta rossa, gialla e arancione: cosa significa

Il massimo livello di allerta è quello rosso, quando sono previsti fenomeni estremi, molto pericolosi per cose e persone. Per esempio prevede che inondazioni e frane siano numerose e di maggiore entità ed estensione. Per ciascuno dei tre scenari sussiste il pericolo, da occasionale a grave, per la sicurezza delle persone. L’allerta arancione prevede fenomeni più intensi del normale, pericolosi per cose e persone. Per esempio,sono possibili fenomeni di inondazioni e di frane e colate in contesti geologici critici.

L’allerta gialla invece può prevedere fenomeni localmente pericolosi: allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, ma anche fenomeni critici, ma localizzati, come frane, piene improvvise e colate rapide.