Meteo in Emilia Romagna, caldo in arrivo (ma solo per poco)

Bologna, 26 giugno 2024 – L’estate prova a farsi strada, con il ritorno del caldo afoso: dopo il maltempo, con danni ingenti in tutta l’Emilia-Romagna tra frane, allagamenti e l’allerta gialla per rischio idraulico in programma per domani (fiumi interessati sono il Secchia nel Modenese e l’Enza nel Reggiano e nel Parmense negli ultimi tratti arginati verso il Po) il sole cerca di fare di nuovo capolino.

Il maltempo, infatti, dovrebbe dare una tregua: da domani, giovedì 27 giugno, il tempo sarà in miglioramento con il caldo in aumento. E’ di ritorno sulla nostra regione un anticiclone nord-africano, che riporterà una parvenza d’estate anche dal punto di vista delle temperature, più consone alla stagione. “Dopo il crollo vertiginoso di questi giorni – afferma il meteorologo Ampro Roberto Nanni – la situazione atmosferica diventerà via via meno instabile e le temperature torneranno a crescere anche al Nord. Da giovedì, infatti, una spinta più dinamica proveniente dall’Atlantico la sposterà verso l’Europa orientale in via definitiva”.

Il meteorologo Ampro Roberto Nanni di Meteo Roby (Foto da Facebook)

Quando tornano le piogge

Ma la pausa dal maltempo dovrebbe essere meno breve del previsto, con il ritorno delle piogge per l’inizio di luglio.

Questo weekend sarà infatti salvo, con temperature intorno ai 30 gradi, ma già da domenica potrebbero tornare rovesci temporaleschi. Secondo Nanni, infatti, “l’evoluzione per la parte finale della settimana e di giugno, così come per l’inizio di luglio, resta incerta, anche se i modelli a nostra disposizione confermerebbero la tendenza ad una marcata divisione tra Nord e Sud Italia. Da lunedì 1 luglio fino a giovedì 4 troveremo impulsi freschi anche in Emilia-Romagna con un calo sostanziale delle temperature, anche in un mese, quello di luglio, solitamente molto stabile. L’ondata di caldo che ci aspetta sarà dunque molto breve, con soltanto 2-3 giorni di caldo prima dell’arrivo del maltempo ”.

Tutta la prossima settimana dovrebbe quindi essere caratterizzata da rovesci e schiarite, fino a mercoledì 3 luglio, poi di nuovo la settimana dovrebbe stabilizzarsi su standard più appropriati alla stagione, in un inizio estate però sempre più altalenante.