Maltempo a Reggio Emilia: chiuso il parco delle Caprette, monitorati i ponti

Reggio Emilia, 25 giugno 2024 – Forte maltempo, criticità anche a Reggio Emilia. Questa mattina si è resa necessaria la chiusura del parco delle Caprette. In questo momento si stanno monitorando tutti i ponti cittadini.

Visto il transito della piena del torrente Crostolo e tenuto conto che è previsto il superamento della soglia di Allerta 2 Arancione, si è reso necessario procedere all'apertura del COC - Centro Operativo Comunale al fine di monitorare la situazione. È stato chiuso il tratto di ciclabile tra Gualtieri e Guastalla per innalzamento del ponte a seguito dell'incremento dei livelli del Crostolo e del fiume Po e, precauzionalmente, la chiusura temporanea del ponte ciclopedonale sul Crostolo. I volontari della Protezione Civile stanno predisponendo il monitoraggio arginale del torrente Crostolo. Al momento la situazione non desta preoccupazione e non si ravvisano criticità.

Anche carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale sono al lavoro per monitorare la situazione e stanno intervenendo laddove si manifestano criticità.

Appello anche dal sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro: “Importante limitare il più possibile gli spostamenti. Chiuse la Sp85 e la Sp51 (ponte sul Tresinaro con acqua troppo alta) e via della Chiusa verso Corticella, il torrente è arrivato praticamente in strada. A Rubiera, lungo il Tresinaro, sono attive diverse squadre della Protezione civile con i loro mezzi che stanno monitorando e sono a disposizione per dare una mano. Se qualcuno dovesse essere preoccupato per la situazione perché magari non ha un piano superiore a cui salire, abbiamo aperto la Marco Polo come punto di accoglienza. Se serve, la Croce Rossa viene a darci un passaggio. Potete contattarci tramite la Centrale operativa al numero 800227733”.