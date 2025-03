Minacciati con l’accetta per un parcheggio

Accétta in mano, un uomo di oltre 70 anni ieri ha minacciato una donna e un bambino di nove anni perché, a suo dire, hanno parcheggiato male l’auto. Storie di ordinaria follia stradale, ieri un nuovo appuntamento di questo assurdo teatro di storie di tutti i giorni si è tenuto in via Grillenzoni, sotto gli occhi attoniti dei vicini che stentavano a credere a quello che stavano vedendo. Sul posto sono intervenuti la polizia di Stato e la Croce Verde. Poco prima delle 16 i vicini hanno sentito delle urla forti provenire dalla strada. Affacciatisi alla finestra, si sono trovati davanti la scena a dir poco surreale: un uomo sulla settantina, assieme alla moglie, che impugnava un’ascia da taglialegna, che andava incontro a una donna che aveva parcheggiato l’auto all’altezza dell’incrocio. Contro la mamma anche epiteti e minacce, come "ti spacco la testa", raccontano i testimoni. La donna, spaventatissima con il bambino, è stata fortunatamente aiutata dall’attivo della polizia, chiamata da un testimone oculare.

L’uomo con l’ascia in mano – prontamente sequestrata – continuava a sostenere di avere ragione. Per lui è scattata subito la denuncia. Il bambino è stato portato via con l’ambulanza. "Era terrorizzato", hanno raccontato le persone scese in strada. La famiglia della donna è stata rassicurata tutta, presenti anche il marito e la nonna. Un fatto comunque grave, che ancora una volta accende i fari sui gravi problemi di sicurezza che affliggono le strade reggiane.

red. cro.