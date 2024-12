Modifiche alla viabilità in viale Venturini a Brescello per lavori di potatura

Si prevedono modifiche alla viabilità in viale Venturini a Brescello da domani e fino all’11 dicembre. Gli uffici comunali hanno emesso un’ordinanza che prevede l’istituzione del divieto di circolazione, sosta e fermata, con rimozione forzata, nel tratto di viale Venturini adiacente alla stazione ferroviaria, dalle 8 alle 16 dei giorni interessati dai lavori necessari per consentire lavori di potatura dei tigli.

Viene disposta la chiusura al traffico veicolare, divieto di sosta e fermata – con rimozione forzata – del tratto del viale compreso tra la rotatoria con via Roma, via Brescello-Cadelbosco e con il piazzale don Tonino Manzotti, situato proprio accanto alla stazione ferroviaria del paese, con eccezione per i mezzi adibiti a trasporto pubblico.

L’intervento di manutenzione rientra nelle operazioni di messa in sicurezza delle piante del viale, che necessitano di periodiche cure contro possibili cedimenti, in particolare in caso di forte vento.