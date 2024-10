Muore in un incidente William Colli, dirigente cooperativo ed ex sindaco di Sant’Ilario

Reggio Emilia, 29 ottobre 2024 – Lutto nel centrosinistra emiliano. William Colli, 78 anni, ex dirigente cooperativo di primissimo piano e storico sindaco di Sant’Ilario, tuttora tra i più attivi animatori politici della Val d’Enza, è deceduto in un tragico incidente oggi attorno alle ore 15 lungo la Via Emilia, tra la frazione santilariese di Calerno e Villa Gaida di Reggio Emilia. Era al volante della sua vettura quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato frontalmente contro un camion che procedeva lentamente in direzione opposta.

Immediati i soccorsi da parte di lavoratori di un’azienda il cui ingresso si trova proprio all’altezza del luogo del sinistro. Purtroppo l’anziano politico era già deceduto. Le cause dell’incidente ancora in corso di accertamento da parte degli operatori della Polizia municipale; per l’assenza di segni di frenata, non si esclude l’ipotesi di un malore alla guida.

La vittima è stato primo cittadino per quasi due mandati negli anni '70, dando impulso alla creazione degli eccellenti servizi sociali ed educativi che caratterizzano Sant’Ilario. Sotto la sua guida sono nate le Scuole dell’Infanzia, il Centro anziani così come la biblioteca comunale. Come cooperatore negli anni '90, è stato presidente di Legacoop (all'epoca Federcoop) a livello provinciale ed in seguito delle province emiliane di Piacenza, Parma, e Reggio Emilia