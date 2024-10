Scuolabus sbanda e va fuori strada. Indagini in corso sulla dinamica

Uno scuolabus ieri si è ribaltato a San Faustino di Rubiera. Momenti di grande apprensione e paura per un incidente avvenuto sulla strada provinciale poco dopo mezzogiorno. Sul mezzo si trovavano solo l’autista (dipendente di un’azienda) e una collaboratrice del Comune. A bordo, fortunatamente, non erano ancora saliti gli alunni. Lo scuolabus stava infatti recandosi proprio a San Faustino per portare a casa i bambini della scuola primaria.

Il mezzo, per cause ora in corso d’accertamento, è uscito fuoristrada e si è poi ribaltato su un fianco: a quanto emerge, stava cercando di evitare un’altra auto che però non era presente quando sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine, impegnate ad ascoltare chiunque abbia assistito alla scena e possa fornire ultieriori dettagli. Sul posto sono rapidamente arrivati gli operatori del 118, attivata subito per coordinare l’emergenza per i soccorsi alle due persone coinvolte.

La collaboratrice del Comune di Rubiera, dopo le prime cure, è stata successivamente portata all’ospedale Magati di Scandiano in cui è stata sottoposta ai controlli del caso da parte dei sanitari del nosocomio scandianese. La donna non ha riportato gravi conseguenze. Il conducente ha invece rifiutato il trasporto in ambulanza al pronto soccorso di Scandiano.

I rilievi del sinistro sono stati compiuti dalla polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, intervenuti prontamente a San Faustino. Gli agenti stanno eseguendo gli accertamenti per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente stradale. Lo scuolabus è stato in seguito recuperato. Sul luogo dello schianto, oltre ai mezzi del 118 e della polizia locale, si è portato anche il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro. Gli scolari di San Faustino, al termine delle lezioni scolastiche, sono stati poi accompagnati a casa da un altro scuolabus.

Matteo Barca