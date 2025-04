Chiede ai vicini di non urlare, viene aggredito e minacciato di morte

Reggio Emilia, 26 aprile 2025 – Ha chiesto ai vicini di casa di non urlare a tarda sera ed è stato aggredito nonché minacciato di morte. È successo in città dove due 27enni sono stati denunciati dai carabinieri con l’accusa di lesioni personali e minacce. I fatti risalgono al 7 aprile scorso in un condominio del capoluogo. Erano le 23 quando ha sentito dei forti rumori proveniente dalle scale, a quel punto è uscito per chiedere di abbassare la voce.

Ma la reazione dei due ragazzi è stata violenta: hanno cominciato a inveire contro di lui per poi strattonarlo. E il giorno successivo l’hanno pure minacciato di morte. La vittima, che ha dovuto ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova dal quale è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni, è andato poi in caserma a denunciare tutto. Da qui sono scattate le indagini che hanno portato all’identificazione e alla denuncia dei due presunti responsabili.