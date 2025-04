Aggressione a bottigliate fuori dal night club

Aggressione e bottigliate nel cuore della notte nei pressi di un night club di Cavriago. All’origine della violenza pare ci siano dei conti in sospeso tra un cliente e il proprietario del club. Il fatto è avvenuto attorno alle 3.30 della notte tra martedì e ieri: quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto hanno trovato il proprietario del locale nella sua auto, con una ferita sul volto e una mano gonfia. Segno di uno scontro fisico appena avuto con un avventore del club, di origine magrebina. Nel frattempo, i sanitari hanno medicato anche il figlio del titolare: visto ciò che stava accadendo, sarebbe intervenuto a difesa del genitore sferrando al cliente una bottigliata in testa, e ricevendone una a sua volta da quest’ultimo

Poco dopo i soccorsi sono dovuti intervenire in una laterale poco lontana dal night club, dove il cliente era a terra, bloccato da quattro carabinieri. L’uomo, in evidente stato d’ebbrezza, era molto agitato e per questo è stato bloccato fino all’arrivo dei sanitari. Valutato come codice 3, quindi grave, è stato portato all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Le ferite di padre e figlio, invece, sono state valutare come di media gravità; anch’essi sono stati comunque accompagnati all’ospedale cittadino per i dovuti accertamenti.

n.r.