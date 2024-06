Muore investito da un’auto mentre attraversa la strada

Reggio Emilia, 28 giugno 2024 – Un uomo di 75 anni è morto ieri sera nel reparto di rianimazione dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, dove era stato ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato investito da un’auto ieri mattina, poco dopo le 9, in via Brigata Reggio.

L’anziano – residente a Reggio – stava attraversando in prossimità delle strisce pedonali all’altezza del civico 10, poco prima del semaforo sul ponte del Crostolo, quando all’improvviso è sopraggiunta una Volkswagen Tiguan condotta da una 64enne residente in città, che lo ha centrato in pieno.

Un impatto terribile che ha sbalzato il pensionato a terra. La donna ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati ambulanza e automedica, che hanno trasportato l’uomo d’urgenza all’ospedale, viste le sue condizioni da subito molto gravi. Al lavoro per ricostruire la dinamica, gli agenti del nucleo infortunistica di polizia locale.