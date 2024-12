Muore soffocata nell’incendio della sua casa

Scandiano (Reggio Emilia), 21 dicembre 2024 – Una donna di 82 anni è morta nell’incendio che ha divorato parte del suo appartamento in via Torricelli a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia.

Il rogo si è sviluppato questa mattina presto in un appartamento che si trova a piano terra di di un complesso residenziale. A dare l’allarme sono stati i vicini, allarmati dal fumo e dalle fiamme. I vigili del fuco sono accorsi, assieme ai carabinieri, ma le fiamme avevano già devastato garage, da dove pare sia divampato, e parte dell’appartamento. Quando sono riusciti a domare l’incendio, almeno in necessario per entrare in sicurezza, le forze dell’ordine hanno trovato il corpo senza vita dell’anziana residente. La donna è rimasta probabilmente soffocata dal denso fumo.

Sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri per chiarire le cause dell’incendio. L’abitazione è stata sottoposta a sequestro e la salma posta a disposizione della procura di Reggio Emilia.