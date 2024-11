"Negozi chiusi, colpa di scelte sbagliate del Pd"

"Reggio come il ’Bronx’, ancora commercianti in fuga dalle politiche fallimentari del Pd". L’attacco viene sferrato da Letizia Davoli, consigliera comunale di Fratelli d’Italia e candidata sempre per il partito della fiamma tricolore alle Regionali, che interviene sui servizi del Carlino di questi giorni riguardo alla desertificazione del centro storico e alle chiusure di attività. "Apprendiamo dell’abbandono da parte di due attività commerciali di via Guido da Castello, e il motivo è sempre lo stesso: il centro di Reggio, come dicono i commercianti, “sembra il Bronx”. Una nuova conferma che nonostante i proclami sbandierati sui media, al sindaco Massari e alla sua giunta non interessano né una città sicura né l’economia cittadina, che penalizzano gravemente con scelte sciagurate di Ztl e parcheggi a pagamento; né i propri cittadini, costretti a spostarsi fuori dalle mura nel proprio tempo libero per non essere vittima di scippi, rapine o violenze di decine di balordi ormai padroni impuniti del nostro centro storico".

E ancora: "Lo dimostrano le tante mozioni sulla sicurezza presentate da FdI e respinte dal PD, che continua a ignorare e sminuire le gravi problematiche che affliggono la nostra città. È tempo che i cittadini prendano atto della chiara responsabilità politica del Pd nella gravissima crisi in atto: la desertificazione commerciale del centro storico non è un caso isolato, ma il risultato di scelte sbagliate e di un’amministrazione che ha abdicato al suo ruolo. La sicurezza deve diventare una priorità per il futuro della nostra città, che merita un fermo impegno nel preservare il suo patrimonio commerciale e a garantire la sicurezza dei suoi abitanti. Per questo chiediamo di ristabilire al più presto un dialogo costruttivo con i commercianti e implementare misure concrete per riqualificare il centro storico e renderlo un luogo sicuro".